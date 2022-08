Der schwer in der Krise steckende Gasversorger Uniper hat am Mittwoch seine Zahlen zum abgelaufenen Halbjahr präsentiert. Wie erwartet musste der MDAX-Konzern herbe Verluste im Milliardenbereich verkraften, die Aktie verliert nach der Erholungsrally der vergangenen Tage im frühen Handel wieder an Boden.Der Konzernfehlbetrag belief sich im ersten Halbjahr auf über zwölf Milliarden Euro. Mit 6,5 Milliarden Euro steht mehr als die Hälfte davon im Zusammenhang mit erwarteten künftigen Unterbrechungen ...

