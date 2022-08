Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Praxis freut sich, seine neueste Partnerschaft mit dem Gaming-Softwareentwicklungsriesen SOFTSWISS bekannt zu geben. Das umfangreiche Portfolio von Praxis Tech auf dem Gebiet der Omnichannel-Gateways zur Zahlungsabwicklung wird SOFTSWISS umfassende globale Skalierungschancen bieten. Dies wird dem Gaming-Unternehmen mehrere neue Märkte eröffnen.SOFTSWISS ist eine innovative Entwicklungsfirma von iGaming-Produkten für Online-Casinos, Sportwetten und darüber hinaus. Seine dynamischen Kunden fordern maßgeschneiderte Zahlungsdienstleistungen im großen Stil. Beim Bestreben, das Benutzererlebnis zu vereinfachen und gleichzeitig den Beliebtheitsgrad und den Umsatz zu erhöhen, war die Partnerschaft mit Praxis Tech für SoftSwiss die logische Wahl.Nach der anfänglichen Einführungsphase, die nur 3 Stunden dauerte, konnte SOFTSWISS die Lösung von Praxis Tech sofort bei seinen mehr als 300 Kunden einsetzen. Dadurch erhielten diese Zugriff auf ein Netzwerk von mehr als 510 PSPs und mehr als 1000 alternative Zahlungsmethoden, die alle über die vollständig anpassbare Kasse von Praxis zugänglich sind.Die CSO von Praxis, Natalie Agopian, erläuterte, dass "wir uns nach Kräften bemühen, in allen Situationen ein zuverlässiger Partner zu sein. Wir können die Forderung von SOFTSWISS nach einer raschen Abwicklungszeit erfüllen - besonders, wenn es sich um die kurzfristige Aktivierung von PSPs außerhalb der Stoßzeiten handelt. Wir sind stolz auf unseren persönlichen Service und freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit mit dem SOFTSWISS-Team weiter auszubauen."Vadim Drozd, Chief PSP Officer bei SOFTSWISS, erklärte, dass "uns das Rund-um-die-Uhr-Supportteam von Praxis in jeder Phase der Einrichtung unterstützt hat und auf alle unsere Anforderungen reagiert hat. Der ganze Prozess lief transparent und zweckmäßig ab."Er fügte hinzu, dass "das Praxis-Team beim technischen Support die Erwartungen weit übertrifft. Das Team verfügt über echte Expertise bei der Zahlungsabwicklung, was für SOFTSWISS (https://www.softswiss.com/) sehr wertvoll ist."Besuchen Sie Praxis Tech (https://praxis.tech/), um mehr über andere Zahlungsabwicklungsintegrationen zu erfahren - Power Your Payments.KONTAKT: Sophie Hannah Eliades, sophie.e@praxiscashier.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1879312/Praxis_Tech.jpgPressekontakt:+357 99 490 229Original-Content von: Praxis Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164762/5298671