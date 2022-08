Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten, nachdem er am Dienstag um 0,7 Prozent auf 13.910 Punkte vorgezogen war. Im Fokus der Anleger stehen die Protokolle der Zinssitzung von Ende Juli, die die US-Notenbank am Abend (MESZ) veröffentlicht. "Die Hoffnung der Marktteilnehmer ist, dass die US-Notenbank hinsichtlich der künftigen Zinsschritte ein wenig Milde walten lässt", sagte Analyst Christian Henke ...

