Am 28. Juli präsentierte Apple seine jüngste Bilanz zum dritten Quartal 2022. Dabei wurde ein Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar gemeldet, was einem Zuwachs von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Zudem verzeichnete Apple in diesem Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 19,4 Milliarden Dollar. Damit konnte das Unternehmen den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent ...

