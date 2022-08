Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 8. August haben TÜV Rheinland Greater China und Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd. ("UWANT") in Shanghai eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die beiden Parteien werden sich auf den Bereich der Haushaltsgeräte konzentrieren und in den Bereichen Produktprüfung und -zertifizierung, Leistungsverbesserung, Marktzugang und Aufbau von Personalkapazitäten eingehend zusammenarbeiten. Rooman Zhou, General Manager of Overseas Marketing von UWANT Li Yonggang, General Manager of Electrical and Electronic Services von TÜV Greater China und andere nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.Gemäß der Vereinbarung wird TÜV Rheinland für UWANT Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Energieverbrauch, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Chemie für Haushaltsgeräte und Produkte seiner Tochtergesellschaften erbringen, den technischen Austausch und die Beratung zu neuen Markttrends und neuen Normen durchführen sowie die Produktentwicklung und die Marktexpansion von UWANT in Übersee umfassend unterstützen."Es ist eine Ehre, diese strategische Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland vereinbart zu haben. Wir haben ein gemeinsames Konzept für Sicherheit und Umweltschutz und legen großen Wert auf die technischen Vorteile von TÜV Rheinland im Bereich der Prüfung und Zertifizierung von elektrischen Reinigungsprodukten", sagte Romman Zhou, General Manager von UWANT Oversea Market,Li Yonggang, General Manager von TÜV Rheinland Greater China Electrical and Electronic Products Services, sagte: "TÜV Rheinland ist seit mehr als 20 Jahren im Bereich der Haushaltsgeräte tätig. Durch die Zusammenarbeit mit UWANT werden wir gemeinsam daran arbeiten, den Verbrauchern sicherere und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten."Die beiden Parteien haben in diesem Jahr eine enge Kommunikation und eine intensive Zusammenarbeit gepflegt. Die kabellosen Nass- und Trockensauger der Serie X100 von Uwant haben das GS-Zertifikat des TÜV Rheinland, Deutschland, erhalten. Die X100-Serie wurde bereits im Juli dieses Jahres weltweit eingeführt. Mehr Informationen: https://www.uwanttech.com/products/uwant-x100-cordless-all-in-one-wet-dry-vacuum-cleaner (https://www.uwanttech.com/products/uwant-x100-cordless-all-in-one-wet-dry-vacuum-cleane).Beide Parteien sind bestrebt, die strengsten Prüfstandards anzuwenden, um den UWANT-Nutzern den höchsten Sicherheitsstandard zu bieten.Über UWANTUWANT ist eine technologisch innovative Haushaltsgerätemarke, die sich auf Haushaltsreinigung konzentriert und Industriedesign, Forschung und Entwicklung, Produktion und weltweiten Vertrieb integriert.Mit dem Markenslogan "An innovative way of smart cleaning" möchte UWANT jedem Verbraucher ein sauberes, komfortables, gesundes und schönes Leben ermöglichen.Das Unternehmen schloss seine millionenschwere Angel-Finanzierung im Januar 2021 ab. Im August 2021 schloss das Unternehmen seine A+-Investitionsrunde mit Unterstützung von ZhenFund und Hillhouse Capital ab. Mehr Infos www.uwanttech.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1879020/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1879021/image_2.jpgPressekontakt:dora@zbanx.comOriginal-Content von: UWANT Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164620/5298766