München (ots) -PAYBACK erreicht erneut einen Spitzenplatz als Kundenkönig. Das ist das Ergebnis einer Studie von ServiceValue in Kooperation mit der BILD Zeitung, in der mehr als 2.500 Unternehmen auf ihren Kundennutzen hin untersucht wurden. Deutschlands größtes und beliebtestes Bonusprogramm führt die Kategorie "Bonussysteme" mit großem Abstand an: Mit einem Ranking von 2,11 erhält das Unternehmen als einziges seiner Kategorie die Auszeichnung "Höchster Kundennutzen", und liegt damit vor der DeutschlandCard und Miles & More; der Branchenmittelwert liegt bei 2,48. Grundlage der Studie bildet eine 5-stufige Zustimmungsskala, bei der Verbraucher vor und nach der Nutzung von Services und Produkten nach der Nutzenerwartung und tatsächlichem Nutzenvorteilen befragt werden."Wir freuen uns sehr über das hervorragende Ergebnis, vor allem weil diese Studie konkret die eigenen Erfahrungen aktiver Nutzer:innen abfragt", so Florian Wolfframm, Geschäftsleitung Retail Sales & Marketing bei PAYBACK. "Mit PAYBACK sichern sich Kund:innen Einkaufsvorteile bei über 680 Partnern und profitieren dabei im Geschäft, online oder über unsere PAYBACK App". Schon 31 Millionen Kund:innen nutzen PAYBACK und seine zahlreichen Services, mehr als 10 Millionen davon regelmäßig mobil.Die PAYBACK App bündelt Services wie das Punktesammeln und Punkteeinlösen, mit ihr kann man Coupons aktivieren, mobil bezahlen und auch shoppen. Die App bietet on top den Service PAYBACK GO, bei dem Kund:innen mit dem Smartphone beim Partner "einchecken" und dadurch noch mehr aktuelle Angebote und Coupons für den Einkauf erhalten. Neu in der App ist "Fuel & Go": Durch diesen Service entfällt beim Tanken an Aral Tankstellen das Anstehen an der Kasse, die Tankfüllung wird direkt von der Zapfsäule mit der PAYBACK App bezahlt. Vor kurzem hat PAYBACK zudem für noch mehr Flexibilität beim mobilen Bezahlen gesorgt, indem Kund:innen nun bei PAYBACK PAY auch eine Kreditkarte hinterlegen können.Ein Pressebild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 16facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5298849