Gütersloh (ots) -- Top-Gremium gehören künftig 20 Top-Führungskräfte aus acht Nationen anMit seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung von RTL Deutschland verlässt Stephan Schäfer auch das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann. Schäfer war mit seiner Berufung zum CEO von Gruner + Jahr im April 2021 Mitglied des Gremiums geworden, das direkt unterhalb des Bertelsmann-Vorstands angesiedelt ist und diesen in Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung berät und unterstützt. Dem GMC gehören damit künftig 20 Top-Führungskräfte acht verschiedener Nationalitäten an.Thomas Rabe sagt: "Ich danke Stephan Schäfer auch für sein Engagement im Group Management Committee und für die Impulse, die er mit seinem journalistischen und unternehmerischen Hintergrund der Arbeit des Gremiums gegeben hat. Für die Zukunft wünsche ich ihm alles erdenklich Gute und ich freue mich, dass er unserem Hause beratend weiterhin zur Seite stehen wird."Stephan Schäfer, geboren 1974, kam 2009 als Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführer zu Gruner + Jahr. Dort übernahm er 2013 den Posten als Chief Product Officer in der Geschäftsführung. Im Februar 2019 war er zusätzlich zu seinen Aufgaben bei G+J zum Geschäftsführer Inhalte & Marken von RTL Deutschland ernannt worden. In dieser Funktion war Schäfer für das Senderportfolio, Audioangebote, Marketing, Produktionsmanagement sowie den Programmeinkauf von RTL Deutschland zuständig. Im April 2021 wurde er zum CEO von Gruner + Jahr berufen, im September desselben Jahres zum Co-CEO von RTL Deutschland.Dem Group Management Committee von Bertelsmann gehören damit künftig folgende Mitglieder an:- Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und Chief Executive Officer der RTL Group- Jan Altersten, Chief Executive Officer von Arvato Financial Solutions- Núria Cabutí, Chief Executive Officer von Penguin Random House Grupo Editorial- Carsten Coesfeld,Chief Executive Officer von Bertelsmann Investments- Matthias Dang,Co-Chief Executive Officer von RTL Deutschland- Markus Dohle, Chief Executive Officer von Penguin Random House- Elmar Heggen, Chief Operating Officer und Deputy Chief Executive Officer der RTL Group- Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann- Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann- Dirk Kemmerer, Chief Executive Officer der Bertelsmann Printing Group- Kay Krafft, Chief Executive Officer der Bertelsmann Education Group- Annabelle Yu Long, Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments- Hartwig Masuch, Chief Executive Officer von BMG- Madeline McIntosh, Chief Executive Officer von Penguin Random House U.S.- Shobhna Mohn, Chief Strategy Officer von Bertelsmann Investments- Jennifer Mullin, Chief Executive Officer von Fremantle- Gail Rebuck, Group Creative Coordinator- Frank Schirrmeister, Chief Executive Officer von Arvato Supply Chain Solutions- Karin Schlautmann, Executive Vice President Corporate Communications von Bertelsmann- Nicolas de Tavernost, Chairman des Executive Board der Groupe M6Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-2466markus.harbaum@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/5298855