FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAMPRELL PLC LS -,05 L51 GB00B1CL5249
AB/FROM ONWARDS 17.08.2022 08:03 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAMPRELL PLC LS -,05 L51 GB00B1CL5249
AB/FROM ONWARDS 17.08.2022 08:03 CET
LAMPRELL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de