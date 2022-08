Hong Kong (ots/PRNewswire) -Mecobit (http://www.mecobit.com/) Solar, ein globales Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Solarenergie zu einem erschwinglichen Preis spezialisiert hat, kündigt Produktverbesserungen für seine Solar System-Produkte an, die Kryptowährungs-Miner und andere bestehende Miner mit Strom versorgen. Die Produkte des Mecobit-Solarsystems umfassen eine tragbare Solarstation, Bausätze für Solarmodule (komplett) und die Solareinheit M4000.Die Kunden der Mecobit-Solarsysteme können nun während eines Netzausfalls Backup-Energie nutzen, um unentbehrliche Geräte am Laufen zu halten oder Dinge wie Haushaltsgeräte, Trockner, Poolpumpen, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und sogar Kryptowährungs-Mining-Rigs zu betreiben.Einige Kryptowährungen, darunter Bitcoin, werden durch ein Verfahren namens Proof of Work erzeugt, bei dem Computer die Währung durch Lösen komplexer Rätsel "schürfen" müssen. Für den Betrieb dieser Computer werden große Mengen an Strom benötigt. Bitcoin ist berüchtigt dafür, so viel Strom zu verschwenden, dass jährlich 40 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen - aber jetzt entwickelt eine wachsende Zahl von Minern auf der ganzen Welt grüne und lukrative neue Strategien, die ein ganz eigenes Vermögen wert sind.Da der Anteil solarbetriebener Hash-Raten wahrscheinlich steigen wird, sehen viele das Potenzial für die Nutzung erneuerbarer Energien beim Bitcoin-Mining als einen positiven Kreislauf - Mecobit bietet einzigartige Anreize für das Mining von Kryptowährungen, die den Betrieb dazu veranlassen, den günstigsten Strom zu nutzen und mehr Betriebe weltweit dazu ermutigen, auf erneuerbare Energiequellen wie Solar umzustellen.In dem Maße, wie sich die Regierungen auf eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen einigen und zusätzliche Anreize wie Steuergutschriften für Investitionen einführen, wird der Anteil der Bergbaubetriebe, die Solarenergie nutzen, wahrscheinlich steigen. Auch wenn Solarenergie als umweltfreundlich und erneuerbar gilt, so gibt es doch erhebliche Probleme mit der Solarenergie, wie z. B. die begrenzte Anzahl der Sonnenstunden und die Transportkosten. Um die Versandkosten zu senken, übernimmt Mecobit die Kosten für den Versand und die Einfuhrzölle, so dass die Kunden alles, was sie für den Start benötigen, ohne weitere Kosten als die Kosten für das Gerät selbst erwerben können.Über MecobitMecobit wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die weltweit besten solarbetriebenen Kryptowährungs-Miner zu entwickeln und zu vermarkten, die entweder Ethash, SHA-256 oder Scrypt-Technologie verwenden können. Das Unternehmen war das erste solarbetriebene Kryptowährungs-Mining-Unternehmen der Welt mit dem Ziel, die Solarmodulbranche zu revolutionieren, indem es mehr Energie zu einem günstigeren Preis bereitstellt. Mecobit hat seinen Hauptsitz in London, England, und verfügt über Niederlassungen in Städten auf der ganzen Welt, einschließlich Hongkong. Die Website des Unternehmens, www.mecobit.com bietet zusätzliche Informationen über das Unternehmen und seine Produkte.Kontakt:Ben Lukas,ben.lukas@mecobit.com, +852-3001 1453Original-Content von: MECOBIT LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164766/5298862