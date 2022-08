Istanbul (ots/PRNewswire) -Arçelik, die Muttergesellschaft von Beko und Grundig, wird auf der IFA 2022 in Berlin ihre neuesten Produktinnovationen vorstellen. Ergänzend dazu wird Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, in seiner Keynote am Freitag, den 2. September um 14 Uhr, den Klimanotstand ansprechen.Arçelik, die Muttergesellschaft führender Haushaltsgerätemarken wie Beko und Grundig, stellt das traditionelle Nachhaltigkeitsmodell, das heute so viele Verbrauchermarken prägt, in Frage. In seiner Keynote auf der IFA Berlin am Freitag, den 2. September, wird Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, die Branchenführer dazu auffordern, sich Gedanken darüber zu machen, auf welche Weise ihre Unternehmen die Umwelt beeinflussen, und dabei auf seine Erfahrungen als CEO und APPLiA-Präsident zurückgreifen.Hakan Bulgurlu wird einen Vortrag zum Thema technologischer Fortschritt und Nachhaltigkeit halten, der darauf abzielt, die Art und Weise, wie Unternehmen über ihre Umweltauswirkungen denken, zu verändern. Dabei geht er vom Gedanken "reichere Menschen" in einer "ärmeren Umwelt" aus und und präsentiert den Ansatz, dass einige der von der Industrie vorgestellten Lösungen zur Verringerung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt tatsächlich zu einer erhöhten Nachfrage und einem erhöhten Verbrauch führen, was wiederum zu größeren Umweltschäden führt.Die Arçelik-Marken Beko und Grundig werden auf der IFA im Bereich Haushaltsgeräte in Halle 3.1 ausstellen.Informationen zu ArçelikArçelik beschäftigt weltweit über 40.000 Mitarbeiter, verfügt über Vertriebs- und Marketingbüros in 52 Ländern und 28 Produktionsstätten in 9 Ländern mit 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für Haushaltsgeräte nach Marktanteil (basierend auf Volumen) erzielte Arçelik im Jahr 2021 einen konsolidierten Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. In den 28 F&E- und Designzentren und Niederlassungen von Arçelik auf der ganzen Welt arbeiten über 2.000 Forscher. Bis heute wurden mehr als 3.000 internationale Patente angemeldet. Im Jahr 2021 erreichte Arçelik zum dritten Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index des S&P Global Corporate Sustainability Assessment die höchste Punktzahl in der Kategorie DHP Household Durables. Dank seiner führenden Position in Sachen Nachhaltigkeit und der glaubwürdigen Strategie zur Dekarbonisierung und Netto-Null erhielt Arçelik als erstes und einziges Unternehmen seiner Branche das Terra Carta-Siegel von Seiner Königlichen Hoheit, dem Prince of Wales. Die Mission von Arçelik lautet: "Die Welt respektieren, von der Welt respektiert werden".www.arcelikglobal.com/enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1878113/Hakan_Bulgurlu_Arcelik_CEO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1653921/Arcelik_Logo.jpgPressekontakt:MSL-Team,bekomsl@mslgroup.com,+44 7815 648039Original-Content von: Arçelik Hitachi Home Appliances, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086006/100893571