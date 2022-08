In den letzten Jahren haben die Corona-Pandemie und in jüngster Zeit die Energiekrise eine breitere Debatte über die hohen Vergütungen von Führungskräften ausgelöst, insbesondere angesichts einer eklatanten Einkommensungleichheit. Dies hat dazu geführt, dass sich Vermögensverwalter verstärkt mit den Unternehmen, in die sie investieren, über das Thema unterhalten. Vergütungsregelungen für Vorstände, die gut auf die Strategie des Unternehmens, einschließlich der entsprechenden Nachhaltigkeitsziele, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...