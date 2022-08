Köln (ots) -Mit einer bundesweit angelegten "Aktionswoche Gebäudegrün" informiert der Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) über die große Bedeutung begrünter Dächer und Fassaden und ruft zum Mitmachen auf. Die Aktion findet vom 19. bis 24. September 2022 statt. Dass mehr Grün in die Städte muss, zeigen folgende Zahlen: Insgesamt sind rund 130 Millionen Quadratmeter Flachdächer in Deutschland begrünt - von insgesamt schätzungsweise 1,2 Milliarden Quadratmeter Flachdachfläche. Fast 90 % der Flachdachfläche sind somit noch unbegrünt, hier liegt also großes Potenzial brach. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) unterstützt als Kooperationspartner die Kampagne.Vorteile grüner HäuserBegrünte Häuser sorgen für Verdunstungskühlung, erhöhen die Luftfeuchtigkeit und verschatten Gebäudeteile. So verringern sie den Hitzestress an heißen Sommertagen. Ebenso fördern Pflanzen an Dach und Fassade die Artenvielfalt, indem sie Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bieten. Vor allem Insekten und Vögel profitierten von begrünten Flächen. So können Gründächer über hundert verschiedene Arten beherbergen. Besonders viele grüne Dächer gibt es übrigens in München, Stuttgart, Berlin und Düsseldorf.Solar und Gründach: perfekte Kombi"Mit der gemeinsamen Aktionswoche wollen wir die Vorteile begrünter Dächer und Fassaden in die Breite bringen und somit auch Hemmnisse und Vorurteile abbauen," beschreibt ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk die Ziele der Aktion. Neben den schon erwähnten Pluspunkten gebe es noch einen weiteren großen Vorteil, so Bollwerk und erklärt: "Gerade in der aktuellen Situation, wo der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen immer notwendiger wird, ist es wichtig zu wissen, dass PV-Anlagen wunderbar auf begrünten Dächern aufgebaut werden können. Und da sich Gründächer bei großer Hitze nicht so aufheizen wie unbegrünte Dächer, liefern Solarmodule eine höhere Leistung, denn der Wirkungsgrad der meisten Photovoltaik-Module sinkt, wenn deren Betriebstemperatur steigt. Also, kurz gesagt: Solaranlagen auf Gründächern sind einfach effizienter. Noch ein weiteres Argument, um mehr Pflanzen nach oben zu bringen."Wer kann mitmachen?Zielgruppen sind in erster Linie Städte, Planende, Bauende und die breite Bevölkerung, aber auch die Kommunal-, Landes- und Bundespolitik. Mitmachen kann jeder Interessierte, Anregungen für mögliche Aktionen sind auf der Webseite im "Ideen-Katalog" hinterlegt: zum Beispiel speziell für Schulen und Kindergärten oder Aktivitäten unter freiem Himmel wie- Tag der offenen Tür,- Tag des offenen Dachgartens,- Show-Begrünungen,- Besichtigungen und Stadtführungen,- Grünes Stadtmobiliar, Plakatwerbung- sowie mediale und digitale EventsAlle Aktionen werden über den BuGG gesammelt, koordiniert und betreut. Alle Infos dazu hier: https://bit.ly/Gebäudegrün (https://bit.ly/Geb%C3%A4udegr%C3%BCn) oder Ideen direkt per Mail an die Projektkoordination senden: E-Mail: info@bugg.dePressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen DachdeckerhandwerksFritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel. 0221-398038-12Fax 0221-398038-512E-Mail cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.de // www.dachdeckerdeinberuf.deUnser Podcast - Einfach mal reinhören:https://bit.ly/ZVDH-PodcastOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115513/5298896