Schon seit einer gefühlten Ewigkeit sorgt die Aktie von Bayer für enttäuschte Blicke bei den Anlegern. Trotz einiger Erholungsbewegungen ließ sich in den letzten fünf Jahren insgesamt ein deutlicher Abwärtstrend feststellen, der mit den Krisen unserer Zeit nicht unbedingt an Intensität verloren hat. Doch zumindest die Analysten sehen die Möglichkeit für eine größere Gegenbewegung.Tatsächlich hagelt es dieser Tage nur so Kaufempfehlungen für die Aktie von Bayer (DE000BAY0017). Eine stammt von der Deutschen Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...