Mit hervorragenden Schneckenbohrergebnissen ist es Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) gelungen, die identifizierte Goldmineralisierung auf dem Burracoppin-Projekt um 600 Meter in Streichrichtung zu verlängern. Dabei führten die Bohrer Goldgehalte von über 100 ppm zu Tage. In der Spitze wurde sogar ein Wert von 619 ppm gemessen. Die gesamte Streichlänge der auf Burracoppin nachgewiesenen Goldmineralisierung hat sich damit auf vier Kilometer erhöht.Die ...

