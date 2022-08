Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3245 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/94 warnt Wolfgang Matejka vor brutaler Ausdünnung des Streubesitzes in Wien: "Die Wiener Börse hat zum Ausverkauf gerufen, ohne es offensichtlich zu wissen". Das ist die Überleitung zur S Immo, bei der es im letzten Moment doch noch einen hohe Annahmequote des CPI-Angebotes gegeben hat, das kann aber auch dem Procedere geschuldet sein. Zahlenleger FACC lädt die Aktionär:innen und Podcast-Hörer:innen zum Aktionärstag am 13.9. ein: https://www.photaq.com/page/pic/92734/ ....

