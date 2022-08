Köln (ots) -Was ist eigentlich Aquaponik? Und wie funktioniert PET-Recycling? Das sind nur einige Fragen, die sicher nicht alle Erwachsenen auf Anhieb verständlich und für Kinder interessant erklären können. Das müssen sie zum Glück auch nicht: Die Release Company liefert ab September mit "Unsere Erde schützen mit der Maus" fünf neue digitale Maus-Folgen zu diesen und anderen Fragen zum Thema Klimaschutz, die unterhaltsam beleuchten, was mit leeren Plastikflaschen passiert oder eben auch, was sich hinter Aquaponik verbirgt.Nach "Mit der Maus durch digitale Welten" ist "Unsere Erde schützen mit der Maus" die zweite Ausgabe der neuen digitalen Maus-Reihe der Release Company. Jedes Volume der Reihe widmet sich einem relevanten Thema unserer Zeit und stellt passend dazu die besten Lach- und Sachgeschichten zu dem Schwerpunkt neu zusammen, immer begleitet von der Maus und ihren Freunden.In dem aktuellen Volume wird beispielsweise gezeigt, wie Hochbeete nicht nur mehr Grün in eine städtische Betonwüste bringen können, sondern auch den Anbau von biologischem Gemüse und Obst ohne große Transportwege ermöglichen. Während der kleine Maulwurf eine neue Wasserquelle entdeckt, zeigt eine andere Sachgeschichte was eigentlich passiert, wenn die Windräder keinen Wind und Solar-Anlagen keine Sonne haben. Ein Besuch bei einem Stromversorger klärt auf, wie Wasserkraft in einem Pumpspeicherwerk helfen kann. Oder wie durch Recycling aus PET-Flaschen ein schöner Stoff wird, der z.B. für den Frack der Saaldiener des Deutschen Bundestages genutzt wird. Und eine Familie zeigt, wie man ganz ohne Plastik leben kann.Damit schließt sich "Unsere Erde schützen mit der Maus" an die aktuelle multimediale Sommer-Sachgeschichten-Reihe der Maus mit dem Schwerpunkt Klimaschutz an.Wenn sie die Welt erklärt, zieht sie alle Kinder in ihren Bann. Die Maus - unverwechselbar, neugierig und ganz schön clever. Zusammen mit dem Elefanten und der Ente erklärt die Maus aktuell viele wichtige Begriffe zum Thema Klima, sucht nach neuen Ideen für den Klimaschutz und begeistert mit informativen und lustigen Lach- und Sachgeschichten.Produktinformation:VÖ: 8. September 2022Technische Details:Video-on-DemandGenre: KidsProduktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 2022Bildformat: 16:9 anamorphTonformat: DD 2.0 DeutschLaufzeit: 5 x ca 20 MinutenFSK: freigegeben ab 0 JahrenPressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin Kommunikationgaby.rath@wdr-mediagroup.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5299115