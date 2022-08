Original-Research: Allterco JSCo - von Montega AG



Unternehmen: Allterco JSCo

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.08.2022

Kursziel: 28,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse CFA



H1-Zahlen: Nachfrage nach Produkten für Energieeffizienz treibt Wachstum - Guidance bestätigt



Allterco JSCo hat gestern Zahlen für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht, die umsatzseitig leicht über und ergebnisseitig leicht unter unseren Erwartungen ausfielen.



[Tabelle]



Der Umsatz mit den Smart Home-Produkten sowie den Smart Devices der Eigenmarken "Shelly" und "MiKy" erhöhte sich im zweiten Quartal um 39,2% yoy auf 18,6 Mio. BGN und zeigte damit wie erwartet eine deutlich beschleunigte Umsatzdynamik gegenüber dem Vorquartal (Q1: +14,6% yoy). Dies ist insbesondere auf die hohe Nachfrage nach Produkten für Energieeffizienz und Energiemanagement zurückzuführen, die sowohl unsere als auch die Erwartungen des Unternehmens übertroffen hat.



Die starke Nachfrage nach diesen Produkten hat zu einem partiellen Ausverkauf der bereits ausgedehnten Bevorratung geführt, sodass die betreffende Ware per Luftfracht zu erhöhten Transportkosten nachgeordert werden musste. Zudem führte der verschlechterte EUR/USD-Wechselkurs zu deutlich höheren Bezugskosten. Hinzu kam, dass das Wachstum in Q2 vorwiegend von dem B2B-Segment getragen wurde, welches eine geringere Marge als das B2C-Segment aufweist. Entsprechend ging die Rohertragsmarge um knapp 8%-Punkte yoy zurück und lag mit 42,9% unter unserer Erwartung von 48,0%. Obwohl die OPEX aufgrund der hohen Kostendisziplin und durch Skaleneffekte mit einer Quote von 26,8% (Vj.: 27,2%) besser als antizipiert ausfielen (MONe: 29,4%), konnte dies die fehlenden Roherträge nicht gänzlich ausgleichen. Folglich schlug das EBIT in Q2 mit 3,0 Mio. BGN (-4,7% yoy) leicht schlechter als erwartet zu Buche (MONe: 3,4 Mio. BGN).

Im gestrigen Conference Call hat das Management die Guidance für Umsatz und EBIT für das laufende Jahr bestätigt. So wird weiterhin von einem Erlöswachstum von 43% ausgegangen. Das EBIT soll aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionen in die Vertriebsstruktur dabei das Niveau des Vorjahres erreichen.



Fazit: Wenngleich das zweite Quartal in seinen Nuancen etwas anders ausfiel als von uns erwartet, sehen wir Allterco aufgrund der weiter forcierten Vertriebs- und Produktoffensive auf einem guten Weg, um das Wachstum in H2 weiter zu beschleunigen. Dabei sollten die angekündigten und teils bereits vollzogenen Preiserhöhungen ebenso wie die hohe Kostendisziplin die Erreichung der EBIT-Ziele unterstützen. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlungen mit einem unveränderten Kursziel von 28,00 BGN.





