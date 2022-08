Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in Großbritannien auf Spitzenwerte geklettert und zeigt: Das Land befindet sich in einer schweren Krise, so Jamie Niven, Senior Fund Manager bei Candriam.Dass der Verbraucherpreisindex bereits Monate vor dem erwarteten Höchststand die 10-Prozent-Marke überschritten habe, dürfte dazu führen, dass die Inflationsprognosen der Bank of England noch weiter nach oben korrigiert würden. Da sich die Notenbank in ihrer Politik nach Wirtschaftsdaten richte, werde dies die Märkte wahrscheinlich dazu veranlassen, ihre Erwartungen in Bezug den Pfad der Zinserhöhungen neu zu bewerten und heraufzusetzen. ...

