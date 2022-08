Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund legte am Mittwoch zu, nachdem die Verbraucherpreisinflation im Vereinigten Königreich im Juli auf 10,1% und damit auf den höchsten Stand seit Februar 1982 gestiegen war, nachdem sie im Juni noch bei 9,4% gelegen hatte, so die Experten von XTB.Die Märkte würden mit einer 85%-igen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt auf der September-Sitzung der Zentralbank rechnen. Die politischen Entscheidungsträger würden davon ausgehen, dass die Inflation im Oktober einen Höchststand von 13,3% erreichen werde und das Vereinigte Königreich im vierten Quartal in eine Rezession geraten könnte. Andererseits hätten die Daten darauf hingedeutet, dass der künftige Inflationsdruck allmählich nachlassen könnte. ...

