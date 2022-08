ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Ein japanischer Medienbericht über eine Kooperation von BMW mit Toyota für einen brennstoffzellbetriebenen SUV löste bei Analyst Patrick Hummel keine Begeisterung aus. Denn der verwendete Wasserstoff basiere gegenwärtig vor allem auf Gas, erläuterte der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wasserstoffproduktion via Elektrolyse aus erneuerbaren Energien sei höchst ineffizient, hier gingen bei der Umwandlung 70 Prozent verloren./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 07:01 / GMT

