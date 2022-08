Berlin (ots) -Angesichts steigender Preise greifen immer mehr Verbraucher:innen auf Produkte aus zweiter Hand zurück - das zeigt jetzt eine Analyse der Preisvergleichsplattform idealo. Laut der Studie lag die Nachfrage nach Gebrauchtware im Juli 2022 deutlich über Vormonatsniveau. Die Auswertung gibt auch Aufschluss über das Sparpotenzial: Je nach Warengruppe liegt die Ersparnis im Schnitt bei bis zu 60 Prozent.Nachfrage nach Gebrauchtware zuletzt deutlich gestiegenIn einer repräsentativen Umfrage [1], die idealo im Juni 2022 durchgeführt hat, gaben 65 Prozent der Befragten an, aufgrund steigender Preise vermehrt zu Gebraucht- oder B-Ware zu greifen. Das belegen nun auch aktuelle Daten der Preisvergleichsplattform: So ist die Nachfrage nach gebrauchten Produkten auf idealo im Juli 2022 im Vergleich zum Vormonat um fast 30 Prozent gestiegen.Besonders beliebt sind gebrauchte Artikel aus dem Elektronikbereich - allen voran Smartphones, gefolgt von Tablets. Smartwatches und Notebooks teilen sich den dritten Platz.Den größten Nachfrageanstieg im Vergleich zum Vormonat konnten im Juli Secondhand-E-Scooter verzeichnen (+ 125 Prozent). Auch die Nachfrage nach gebrauchten Staubsaugern (+ 76 Prozent), Systemkameras (+ 52 Prozent) und Fernsehern (+ 41 Prozent) stieg zuletzt überdurchschnittlich stark an.Beliebteste Secondhand-Produkte: Apple ganz weit vorneLaut Analyse handelt es sich bei mehr als der Hälfte (58 Prozent) der Top-100-Gebrauchtartikel [2] auf idealo.de um Apple-Produkte. Am häufigsten klicken Nutzer:innen auf Reseller-Angebote für die Apple AirPods Pro - an zweiter Stelle landen die Apple AirPods 2 (2019). Der drittbeliebteste gebrauchte Artikel auf idealo ist das Apple iPhone 11 (64 GB, Black).24 der 100 gefragtesten gebrauchten Produkte sind Samsung-Geräte. Unter die Top-10 schaffen es allerdings nur das Samsung Galaxy S21 5G (128 GB, Phantom Grey) und das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (128 GB, Phantom Black).Käufer:innen von Gebrauchtware sparen im Schnitt bis zu 60 ProzentUm herauszufinden, wie hoch das Sparpotenzial beim Gebrauchtwarenkauf ist, hat idealo die Durchschnittspreise für Gebraucht- und Neuware in besonders beliebten Produktkategorien verglichen. Die Auswertung zeigt, dass Onlineshopper:innen im Juli - je nach Warengruppe - bis zu 60 Prozent sparen konnten (Spielekonsolen). In der gefragtesten Kategorie Handys & Smartphones lag die durchschnittliche Ersparnis beim Kauf gebrauchter Geräte vergangenen Monat bei 32 Prozent. Smartwatches aus zweiter Hand kosteten im Schnitt 29 Prozent, Tablets 24 Prozent weniger.Ein Preisvergleich lohnt immer - auch bei Secondhand-ProduktenAuf idealo können Nutzer:innen bei ihrer Suche nach dem passenden Produkt auch nach Gebraucht- und B-Ware filtern. Florian Kriegel, Preisexperte bei idealo, erklärt: "Gerade in Zeiten einer hohen Inflation ist es sinnvoller denn je, Preise zu vergleichen. In vielen Bereichen lohnt sich auch der Blick auf Gebraucht- oder B-Ware. Hier können Käufer:innen gut und gerne hundert Euro und mehr sparen. Oft gibt es - wenn überhaupt - nur kleinere Mängel oder Gebrauchsspuren und eine Gewährleistung erhalten Verbraucher:innen trotzdem. Obendrein hat diese Art des Kaufs einen positiven ökologischen Effekt."[1] Alle Daten wurden vom Marktforschungsunternehmen Kantar im Auftrag der idealo internet GmbH erhoben. An der landesweiten Online-Befragung im Juni 2022 nahmen 1.016 Personen teil. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Verbraucher:innen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren.[2] Das Ranking basiert auf der Nachfrage auf idealo.de im Zeitraum November 2021 bis einschließlich Juli 2022.Pressekontakt:Christina ViethMobil: +49 (0)175 604 50 62E-Mail: presse@idealo.deAnna ShochotMobil: +49 (0) 151 2450 2308E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5299162