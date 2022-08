Die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) bricht erneut am Dienstag dieser Woche ein. Der Grund ist relativ einfach erklärt: Das Management hat neue Zahlen vorgelegt, die den Investoren offensichtlich nicht gefallen haben. Ein Minus von 14 % zum Zeitpunkt, während ich diese Zeilen schreibe, skizziert das Dilemma. Wenn ich das Zahlenwerk zusammenfassen müsste, so würde ich sagen: Sea Limited geht an einer Stelle in die falsche Richtung. An zwei Fronten läuft es jedoch bedeutend besser und sehr zukunftsorientiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...