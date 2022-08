Die Girocard wird beim bargeldlosen Bezahlen der Einkäufe an der Kasse immer mehr kontaktlos genutzt. Mittlerweile sei es für viele eine Selbstverständlichkeit geworden, so an der Ladentheke zu bezahlen, teilte die Euro Kartensystem GmbH, eine Gemeinschaftsfirma der deutschen Kreditwirtschaft, am Mittwoch mit. Kontaktlos zu zahlen sei inzwischen im Alltag verankert und habe sich auf einem hohen Niveau eingependelt. Im ersten Halbjahr seien 74,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...