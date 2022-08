Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat André Bajorat die Leitung des neuen Bereichs Digital Strategy, Products and Solutions übertragen, so die Experten von "FONDS professionell".Bajorat solle zum 1. September die Abteilung übernehmen. Er arbeite seit 2020 bei der Deutschen Bank als Strategiechef der Unternehmensbank. Zuvor sei er Gründer und Chef des Fintechs Figo gewesen und habe unter anderem bei Giropay gearbeitet. In dem neuen Bereich wolle die Fondstochter der Deutschen Bank alle Aktivitäten rund um digitale Assets und Währungen, digitale Kanäle und Softwareschnittstellen bündeln, heiße es in einer Mitteilung. ...

