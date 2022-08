Nicht verpassen! Der neue kostenlose Report von America's Most Wanted. https://bit.ly/3CcClGs Finger weg von diesen Charts! Die Uniper-Aktie rauscht nach den schlechten Halbjahreszahlen am Mittwoch weiter in den Keller. Der Ukraine-Krieg hat das Geschäft des Gasimporteurs komplett auf den Kopf gestellt. In den ersten sechs Monaten hatte Uniper zwölf Milliarden Verlust geschrieben, vor allem weil durch die russischen Pipelines weniger Gas fließt und das Unternehmen den Rohstoff auf anderen Märkten teuer einkaufen musste. Auch für Aktionäre war das erste Halbjahr ein Desaster. Der Kurs ist um über 80 Prozent eingebrochen. Also lieber verkaufen, halten oder vielleicht zu den Niedrigstkursen wieder einsteigen - Trader und Marktanalyst Martin Goersch vom Börsendienst Americas Most Wanted liefert die Antworten im wallstreet:online Interview. Jetzt einschalten!