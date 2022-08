Johannesburg, 17. August 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) gibt eine Handelserklärung und ein Betriebsupdate für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (H1 2022 oder der Zeitraum) ab.

Gemäß Absatz 3.4(b)(i) der Börsenzulassungsvorschriften der JSE Limited (JSE) ist ein an der JSE notiertes Unternehmen verpflichtet, eine Handelsbilanz zu veröffentlichen, sobald es davon überzeugt ist, dass ein angemessener Grad an Gewissheit besteht, dass die Finanzergebnisse für den nächsten Berichtszeitraum um mindestens 20 % von den Finanzergebnissen des vorangegangenen entsprechenden Zeitraums abweichen werden.

Handelsbilanz für H1 2022

Die Gruppe teilt mit, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) und der Headline-Gewinn pro Aktie (HEPS) für das erste Halbjahr 2022 voraussichtlich zwischen 402 SA-Cents (26 US-Cents) und 447 SA-Cents (29 US-Cents) liegen werden, verglichen mit EPS und HEPS von 843 SA-Cents (58 US-Cents) für das erste Halbjahr 2021, was einem Rückgang von 47 % bis 52 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 entspricht.

Der Rückgang des EPS und des HEPS im Berichtszeitraum gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 ist in erster Linie auf Folgendes zurückzuführen:

- Eine Verringerung der Goldproduktion in den SA-Goldbetrieben im zweiten Quartal 2022 aufgrund des Arbeitskampfes, der am 9. März 2022 begann und am 13. Juni 2022 endgültig beendet wurde. Zusätzlich und wie berichtet führte die Aussetzung der Verarbeitungsaktivitäten Ende Dezember 2021, um die Verstärkung des Bergsenkungslagers (TSF) von Beatrix zu ermöglichen, dazu, dass im ersten Quartal 2022 kein Erz aus dem Beatrix-Betrieb verarbeitet oder verkauft wurde

- Die Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe im zweiten Quartal 2022 wurde auch durch die schweren regionalen Überschwemmungen in Montana am 12. und 13. Juni 2022 erheblich beeinträchtigt, wobei die Stillwater-Betriebe für sieben Wochen ausgesetzt wurden

- Niedrigere relative Edelmetallpreise, wobei der durchschnittliche 4E-Rand-PGM-Korbpreis in H1 2022 um 19% und der durchschnittliche 2E-US-Dollar-PGM-Korbpreis um 15% niedriger als in H1 2021 ist

- Dieser Rückgang der durchschnittlichen Rohstoffpreise führte auch dazu, dass die Gruppe im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 einen Rückgang des Anteils am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen nach Steuern um 45% verzeichnete.

- Diese negativen finanziellen Auswirkungen wurden teilweise durch niedrigere Lizenzgebühren und Bergbau- und Einkommenssteuern ausgeglichen

Die Umrechnung von Rand-Beträgen in US-Dollar basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von R15,40/US$ für H1 2022 und R14,55/US$ für H1 2021. Dies dient nur als ergänzende Information.

Die Finanzinformationen, auf die sich diese Handelsbilanz stützt, wurden von den Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater noch nicht geprüft oder berichtet.

Operatives Update für H1 2022 im Vergleich zu H1 2021

Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe, einschließlich des Ankaufs von Konzentrat (POC) von 849.152 4Eoz, war 9% niedriger als im Vergleichszeitraum 2021. Ein Rückgang der 4E-PGM-Produktion unter Tage um 9 % auf 751.717 4Eoz wurde teilweise durch einen Anstieg der Produktion über Tage um 6 % auf 72.089 4Eoz kompensiert, wobei der Ankauf von Konzentrat durch Dritte, das in den Schmelz- und Raffineriebetrieben in Marikana verarbeitet wurde, um 25.346 4Eoz und damit um 27 % niedriger ausfiel, da zwei Verträge über den Ankauf von Konzentrat durch Dritte im 4. Quartal ausliefen.

Die abgebaute 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag mit 230.039 2Eoz (H1 2021: 298.301 2Eoz) um 23 % unter dem Vorjahresniveau, was in erster Linie auf die vorübergehende Einstellung des Betriebs in der Stillwater-Mine infolge der regionalen Überschwemmungen in Montana am 12. und 13. Juni 2022 sowie auf die eingeschränkte Flexibilität des Abbaus und der Arbeitskräfte zurückzuführen ist, die sich weiterhin auf die Produktivität beider Betriebe auswirkten. Die 2E-PGM-Produktion der Stillwater-Mine war aufgrund der Auswirkungen der Überschwemmungen um 15.000 2Eoz niedriger als im ersten Quartal 2022, wobei insgesamt 60.000 2Eoz der geplanten Produktion während der siebenwöchigen Betriebsunterbrechung in der Stillwater-Mine betroffen waren.

Die im ersten Halbjahr 2022 eingespeisten Recycling-Unzen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 361.333 3e Unzen zurück, was vor allem auf anhaltende globale logistische Einschränkungen und Anpassungen des Mischungsverhältnisses der hochgradigen Recycling-Einspeisung infolge des Rückgangs der Mengen an abgebautem Konzentrat nach dem Hochwasserereignis zurückzuführen ist.

Die Produktion aus den von SA verwalteten Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) ging im ersten Halbjahr 2022 um 77% auf 3.128 kg (100.568 Unzen) im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 zurück, da während des dreimonatigen Arbeitskampfes und im ersten Quartal 2022 im Beatrix-Betrieb keine nennenswerte Goldproduktion stattfand, da der Verarbeitungsbetrieb ausgesetzt wurde, um ab dem 28. Dezember 2021 eine vorsorgliche Verstärkung und Abstützung des TSF von Beatrix zu ermöglichen. Die Wartungsarbeiten am TSF von Beatrix wurden bis Ende Mai 2022 abgeschlossen.

Im ersten Quartal 2022 wurde die Übernahme der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, abgeschlossen. Sandouville produzierte seit der Übernahme 3.499 Tonnen Nickelmetall, 1.066 Tonnen Nickelsalze und 113 Tonnen Kobaltchlorid. Die Integration der Raffinerie Sandouville wird fortgesetzt. Weitere Einzelheiten werden in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 enthalten sein.

Ergebnis-Webcast und Telefonkonferenz

Sibanye-Stillwater wird am Donnerstag, den 25. August 2022, seine Ergebnisse für die am 30. Juni 2022 abgeschlossenen sechs Monate veröffentlichen und eine Live-Präsentation veranstalten, die über einen Webcast (Link: https://78449.themediaframe.com/links/sibanye210826.html ) und eine Telefonkonferenz (Anmeldung unter: https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4552862&li nkSecurityString=7ab5fd95a) um 12.00 Uhr (CAT) / 06.00 Uhr (EST) / 04.00 Uhr (MDT) übertragen wird.

