Rheinmetall kooperiert mit GM Defense bei LKW-Projekt der US Army

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall und General Motors Defense arbeiten bei einem Großvorhaben für taktische Logistikfahrzeuge der US Army zusammen. Über die US-Tochter Rheinmetall Vehicles ist der deutsche Rüstungskonzern und Autozulieferer eine strategische Kooperation mit GM Defense LLC eingegangen, um sich am Vorhaben "Common Tactical Truck (CTT)" der US Army zu beteiligen. Das CTT-Programms ziel darauf ab, eine Ersatzplattform für die Familie schwerer taktischer Fahrzeuge der US Army zu finden.

Die US Army geht laut Mitteilung davon aus, dass sie mehrere Prototyp-Projekte durchführen wird, bevor sie die Entscheidung zur Erstproduktion trifft. Insgesamt könnte das Vorhaben etwa 5.700 Fahrzeuge im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar umfassen. Eine Ausschreibung für die erste Phase wurde Ende Juni veröffentlicht, die Auftragsvergabe wird für Dezember 2022 erwartet.

GM Defense ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von General Motors (GM).

August 17, 2022 09:37 ET (13:37 GMT)

