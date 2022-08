Stuttgart (ots) -Der neue Porsche 911 GT3 RS macht keinen Hehl aus seinem Konzept: Er ist kompromisslos auf maximale Performance ausgelegt. Dabei bedient sich der 386 kW (525 PS) starke strassenzugelassene Hochleistungssportwagen konsequent der Technologien und Prinzipien aus dem Motorsport. Neben dem Hochdrehzahl-Saugmotor mit Rennsportgenen und intelligentem Leichtbau beweist vor allem das Kühl- und Aerodynamikkonzept die direkte Verwandtschaft mit seinem Motorsportbruder 911 GT3 R.Der neue 911 GT3 RS ist ab sofort bestellbar und kostet ab CHF 278'500. Die Auslieferungen in der Schweiz starten im Februar 2023. Schweizer Kundinnen und Kunden profitieren von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package, bei dem folgende Optionen ohne Aufpreis enthalten sind:* abgedunkelte LED-Matrix-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), automatisch abblendende Innen- und Aussenspiegel mit integriertem Regensensor, 90-Liter-Kraftstofftank, Park-Assistent hinten inkl. Rückfahrkamera, BOSE-Surround-Sound-System.* Änderung von Preis, Ausstattungsumfang und den Inhalten des Porsche Swiss Package bei Modelljahreswechsel möglich.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.ch (https://newsroom.porsche.com/de_CH.html)911 GT3 RS: Kraftstoffverbrauch kombiniert 13,4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 305 g/km; Effizienzklasse GPressekontakt:Inga KonenPorsche Schweiz AGLeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit+41 (0)41 487-914-3inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100893583