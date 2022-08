Musterdepot Aktien Angesichts des Kursaufschwungs der letzten Tage sind wir mit unseren beiden offenen Kauforders erneut nicht zum Zuge gekommen. Inzwischen sind die Kurse weit von den eingegebenen Kauflimits entfernt. Sollten diese kurzfristig erreicht werden, dann müsste an den Märkten einiges an Porzellan zerschlagen worden sein - und das wäre dann genau die Situation, in der man die Aktienquote nicht weiter erhöht haben will. Wir streichen daher die beiden offenen Kauforders mit Wirkung zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...