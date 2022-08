Bacardi Limited, das weltweit größte in Privatbesitz befindliche Spirituosenunternehmen, gab heute die Ernennung von Dave Ingram zum Chief Supply Chain Officer bekannt. Dave Ingram bringt 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Supply Chain und strategische Beschaffung mit zu Bacardi, wo er die gesamte Supply Chain leiten wird von der Umsetzung unseres Ziels der nachhaltigen Beschaffung wichtiger Inhaltsstoffe über die Leitung von Produktionsstätten auf der ganzen Welt bis hin zum Management einer zuverlässigen Supply Chain, die die Produkte in die Regale und in die Hände der Verbraucher bringt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220817005219/de/

Bacardi Limited announces the appointment of Dave Ingram as Chief Supply Chain Officer (Photo: Business Wire)

Dave wird an Chief Executive Officer Mahesh Madhavan berichten und ab dem 1. September 2022 dem Global Leadership Team des Unternehmens beitreten. Er wird in Genf in der Schweiz tätig sein.

Diese Ernennung folgt auf die Pensionierung von Jean-Marc Lambert nach mehr als 20 Jahren im operativen Geschäft von Bacardi. Jean-Marc wird bis zum Ende des Geschäftsjahres bis zum 1. April 2023 im Unternehmen bleiben, um den Übergang zu begleiten.

Dave wechselt von Unilever, wo er zuletzt als Chief Procurement Officer tätig war und die Verantwortung für die weltweiten Ausgaben in den Bereichen Marketing, Unternehmensdienstleistungen, Produktionsartikel und kollaborative Fertigungsportfolios trug. Davor leitete er mehr als ein Jahrzehnt lang regionale Supply Chain Teams in Europa, Asien und Nordasien. Seine Erfahrung bei Unilever begann auf Markt-Ebene als Leiter der Lieferkette für Mexiko und das Vereinigte Königreich.

"Daves Leidenschaft für eine zielgerichtete Führung und die Sicherstellung eines langfristigen, nachhaltigen Geschäftsmodells macht ihn zu einer hervorragenden Wahl, wenn wir das künftige Erbe von Bacardi weiter ausbauen. Seine weltweite Erfahrung, sein gemeinschaftlicher Ansatz, sein Fokus auf die Digitalisierung und sein Führungsstil werden eine Bereicherung für unser Team und unsere Kunden auf der ganzen Welt sein", so Mahesh Madhavan, Chief Executive Officer von Bacardi Limited. "Wir freuen uns darauf, ihn bei uns willkommen zu heißen, um unsere dynamischen Beschaffungsstrategien umzusetzen, die unsere Kultmarken auf die effizienteste und verantwortungsbewussteste Weise zu den Verbrauchern bringen werden."

Dave bringt eine wirklich globale Sichtweise in seine Rolle ein, da er bereits in Singapur, Amsterdam, Shanghai, Mexiko und dem Vereinigten Königreich gearbeitet hat.

"Ich glaube an den Wert einer zielgerichteten Führung, und Bacardi ist ein gutes Beispiel dafür, mit seinem unglaublichen historischen Erbe, seinen starken Werten, seinen Kultmarken, seinem Einsatz für Qualität und seiner Leidenschaft für Innovation", sagt Dave Ingram. "Die ehrgeizige Zukunftsvision von Bacardi ist ein spannendes nächstes Abenteuer für mich und das gesamte Team."

Dave kommt ursprünglich aus Schottland und hat einen Bachelor of Mechanical Engineering der Heriot-Watt University in Edinburgh. Er ist im Verwaltungsrat von The Procurement Leaders und spricht fließend Englisch und Spanisch.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ (Rum), GREY GOOSE (Wodka), PATRÓN (Tequila), DEWAR'S (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE (Gin), MARTINI (Wermut und Schaumweine), CAZADORES (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S (Scotch Whisky), ST-GERMAIN (Holunderblütenlikör) und ERISTOFF (Wodka). Das vor mehr als 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220817005219/de/

Contacts:

Jessica Merz

VP Global Corporate Communications

jmerz@bacardi.com