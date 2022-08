DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbanker sind bei ihrer Ratssitzung am 26. und 27. Juli der Auffassung gewesen, dass es notwendig sei, den Leitzins hoch genug anzusetzen, um die Wirtschaft zu verlangsamen und die Inflation zu bekämpfen, die nach wie vor weit über ihrem Ziel von 2 Prozent liegt. Dies sei auch unter dem Gesichtspunkt des Risikomanagements klug, weil es den Offenmarktausschuss (FOMC) besser in die Lage versetzte, den Leitzins weiter anzuheben auf ein angemessen restriktives Niveau, falls die Inflation höher als erwartet ausfallen sollte. Wie aus dem Protokoll der Beratungen hervor geht, waren "einige" Notenbanker der Meinung, dass das Niveau des Leitzinses weiterhin "unter dem kurzfristigen neutralen Niveau" liege. Die US-Notenbank hatte ihre Zinsen Ende Juli zum zweiten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Ergebnis 1H

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H

08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1H

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 2Q

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

GSK: 0,1625 GBP HSBC: 0,09 GBP Prudential: 0,0574 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,573 Mrd CHF - EU 11:00 Verbraucherpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+8,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+8,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj Vorabschätzung: -0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 262.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: -5,0 zuvor: -12,3 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: -6,1% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.644,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.273,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.476,75 -0,1% Nikkei-225 28.965,39 -0,9% Schanghai-Composite 3.279,89 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 154,31% +14 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.626,71 -2,0% DAX-Future 13.656,00 -1,9% XDAX 13.660,53 -1,9% MDAX 27.543,16 -2,0% TecDAX 3.134,03 -1,4% EuroStoxx50 3.756,06 -1,3% Stoxx50 3.667,36 -0,5% Dow-Jones 33.980,32 -0,5% S&P-500-Index 4.274,04 -0,7% Nasdaq-Comp. 12.938,12 -1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 154,17% -176

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer leichten Erholung bzw. Stabilisierung an den Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer. "Die Vorlagen sind neutral und die katastrophalen Inflationsdaten aus Großbritannien sind nun erst einmal in die Kurse eingearbeitet", so ein Marktteilnehmer. Das US-Notenbankprotokoll sei "wenigstens nicht falkenhafter ausgefallen als befürchtet". Allerdings hat sich die technische Lage deutlich eingetrübt. Positiv wird bewertet, dass die Renditen am lange Ende des Marktes am Morgen wieder etwas zurückkommen. Der britische Markt hatte am Mittwoch mit deutlich gestiegenen Zinsen auf die Inflationsdaten reagiert und die anderen Rentenmärkte mit nach unten gezogen. Trotzdem ist die Renditekurve in Großbritannien nun so invers wie zuletzt 2008, historisch betrachtet weist dies auf eine bevorstehende Rezession hin.

Rückblick: Schwach - Marktteilnehmer nannten zwei Belastungsfaktoren: zum einen den kräftig gestiegenen Gaspreis, der nach Einschätzung der UBS das Wachstum in der Eurozone ausbremsen wurd, zum anderen die unerwartet hohe Inflation in Großbritannien. Anleger positionierten sich defensiver. So liefen Aktien der Unternehmen aus dem Lebensmittelsektor oder dem Gesundheitswesen vergleichsweise gut, stärker verkauft wurden dagegen Titel der Automobilhersteller, Minenbetreiber oder Baukonzerne. Cineworld brachen um gut 60 Prozent ein. Während man nach dem Ende der Pandemie mit vollen Kinosälen gerechnet hatte, berichtete das Unternehmen von schwachen Besucherzahlen. Cineworld befindet sich in Finanzierungsgesprächen, die wahrscheinlich zu einer erheblichen Verwässerung für die bestehenden Aktionäre führen werden. Mit Sanofi ging es um gut 5,7 Prozent nach unten, nachdem der französische Pharmakonzern sein Entwicklungsprogramm für das Brustkrebsmittel Amcenestrant eingestellt hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Die Aktien defensiver Unternehmen wie Henkel, Symrise, Deutsche Börse oder Beiersdorf hielten sich gut, dagegen stellten Zalando und Hellofresh die größten Verlierer. Aber auch zyklische Werte wie Infineon oder Continental gaben überdurchschnittlich ab. In der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt brachen Uniper um rund 11 Prozent ein. Wie befürchtet schrieb das Unternehmen im ersten Halbjahr einen Verlust in Milliardenhöhe.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft ging es am Gesamtmarkt noch leicht nach oben. Gesuchteste Werte im Dax waren laut einem Händler von Lang & Schwarz BASF und Cotinental mit jeweils 1,2 Prozent Plus. SAP blieben mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent unauffällig. Das Unternehmen hat SAP Litmos an den US-Investor Francisco Partners verkauft. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.

USA - AKTIEN

Leichter - Im Blick standen Daten zum Einzelhandel und das Fed-Protokoll. Letzteres wurde in einer unmittelbaren Reaktion leicht "taubenhaft" gelesen. Die Aktienindizes gingen leicht nach oben, der Dollar gab etwas ab, doch dies war nicht von Dauer. Zweites Hauptthema waren durchwachsene Daten, die die Kauflaune dämpften. Einen Eindruck davon, wie es der Branche insgesamt geht, lieferten die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen. Diese stagnierten im Juli auf Monatssicht. Die Aktien von Target verloren 2,6 Prozent. Das Unternehmen musste im zweiten Quartal hohe Preisnachlässe gewähren, weshalb der Gewinn stärker als erwartet schrumpfte. Licht und Schatten enthielt der Zahlenausweis von Lowe's (+0,6%). Die Baumarktkette verdiente im Quartal mehr als erwartet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,27 +2,9 3,24 253,6 5 Jahre 3,03 +8,3 2,95 177,3 7 Jahre 2,97 +7,5 2,89 152,9 10 Jahre 2,89 +7,5 2,81 137,6 30 Jahre 3,14 +5,1 3,09 124,1

Anleger stießen verstärkt Staatsanleihen ab, trotz der Verluste am Aktienmarkt. In der Folge zogen die Renditen deutlich an. Mit dem Fed-Protokoll gaben die Renditen einen Teil ihrer Gewinne ab, vor allem am kurzen Ende, das sensibler auf die Geldpolitik reagiert.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0167 -0,1% 1,0177 1,0170 -10,6% EUR/JPY 137,32 -0,1% 137,49 137,69 +4,9% EUR/CHF 1,0505 -0,1% 1,0505 1,0489 -6,7% EUR/GBP 0,8445 +0,0% 0,8445 0,8443 +0,5% USD/JPY 135,06 -0,0% 135,11 135,40 +17,3% GBP/USD 1,2039 -0,1% 1,2051 1,2044 -11,0% USD/CNH 6,8093 +0,2% 6,7944 6,7953 +7,2% Bitcoin BTC/USD 23.403,72 +0,3% 23.337,72 23.431,42 -49,4%

Der Dollar behauptete sich zum Euro auf dem am Vortag erreichten Niveau. Der Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu.

Im asiatisch geprägten Geschäft legt der Dollarindex um 0,2 Prozent zu. Händler sprechen von einer gestiegenen Risikoaversion, die dem Greenback zu Gute komme, heißt es bei den Analysten der MUFG Bank. Laut Händlern liefere das Fed-Protokoll keine gesicherten Erkenntnisse über den künftigen geldpolitischen Pfad der Fed, Anleger seien daher eher verunsichert. Einerseits sei die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen betont worden, andererseits sei aber auch die Sorge geäußert worden, die Fed könne es mit den Straffungen auch übertreiben, heißt es.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,09 88,11 -0,0% -0,02 +23,2% Brent/ICE 93,67 93,65 +0,0% 0,02 +25,8%

Gewinne wurden am Ölmarkt verzeichnet (Brent +1 & WTI +1,4%). Hier stützten die offiziellen US-Daten zu den Rohöllagebeständen, die eine massive Abnahme ausgewiesen hatten. Bereits am Vorabend hatte der Branchenverband API gesunkene Bestände gemeldet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.763,24 1.761,70 +0,1% +1,54 -3,6% Silber (Spot) 19,67 19,88 -1,1% -0,21 -15,6% Platin (Spot) 921,94 928,03 -0,7% -6,09 -5,0% Kupfer-Future 3,57 3,58 -0,5% -0,02 -19,5% YTD zu Vortag

Der Goldpreis gab deutlich nach (-0,6%). Steigende Anleiherenditen brachten Druck auf das Edelmetall.

