SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 93,78 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 88,22 Dollar.

Am Ölmarkt haben die bis vor kurzen noch dominante Sorgen bezüglich eines zu hohen Angebotes bei gleichzeitig zu geringer Nachfrage zuletzt etwas abgenommen. Dazu beigetragen haben am Vortag positiv aufgenommene Daten zu den US-Lagerbeständen an Rohöl. Diese waren in der vergangenen Woche unerwartet und deutlich gesunken, was als Zeichen für eine anziehende Nachfrage gewertet wurde.

Zudem hatte der neue Generalsekretär des Ölkartells Opec, Haitham al-Ghais, gesagt, dass der Markt zusätzliches Öl aus dem Iran gut verkraften könne. Die Sanktionen gegen das Land könnten aufgehobenen werden, wenn die Atom-Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Westen erfolgreich beendet werden./la/jha/