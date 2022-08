DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Wegen der Opioid-Krise in den USA sind der Supermarktriese Walmart und zwei Apothekenketten zu einer Strafzahlung von mehr als 650 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Bundesrichter wies Walmart, Walgreens und CVS an, das Geld an zwei von der Opioid-Krise schwer betroffene Landkreise im Bundesstaat Ohio zu zahlen. Ein Geschworenengericht hatte Walmart, Walgreens und CVS im November 2021 eine Mitverantwortung für die Opioid-Krise in den beiden Landkreisen gegeben. Die Unternehmen hätten ein "Überangebot" an opioidhaltigen Schmerzmitteln geschaffen. Es war das erste Mal, dass Händler und nicht Hersteller verantwortlich gemacht wurden. Der Handelsriese Walmart, der auch Apotheken betreibt, kündigte Berufung gegen die Strafe an. Anstatt die "wahren Ursachen der Opioid-Krise" anzugehen, hätten die Klägeranwälte fälschlicherweise behauptet, dass Apotheker die Entscheidungen von Ärzten in Frage stellen müssten. Das aber sei vom geltenden Recht nicht vorgesehen und stelle auch einen unzulässigen Eingriff in das Verhältnis zwischen Arzt und Patient dar. In den vergangenen 20 Jahren sind in den USA mehr als eine halbe Million Menschen an den Folgen einer Opioid-Überdosis gestorben. Das umfasst sowohl verschriebene Schmerzmittel als auch illegale Drogen wie Heroin.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 262.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: -5,0 zuvor: -12,3 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: -6,1% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.266,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.449,75 -0,3% Nikkei-225 28.965,89 -0,9% Hang-Seng-Index 19.802,16 -0,6% Kospi 2.511,41 -0,2% Shanghai-Composite 3.277,15 -0,5% S&P/ASX 200 7.109,00 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Händler sprechen von Gewinnmitnahmen und zugleich eher ungünstigen Nachrichten. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, brachte keine neuen Erkenntnisse, die Notenbanker sehen sich demnach weiter auf Kurs einer strafferen Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation. Die Renditen am Anleihemarkt zogen deutlicher an, die Vorgabe der US-Börsen fiel darauf schwächer aus. Aus China kommt die Nachricht, dass dort nicht nur die steigende Zahl an Covid-19-Infektionen und die stringenten Maßnahmen dagegen die Produktion beeinträchtigen, sondern zunehmend der ungewöhnlich trockene Sommer die Energieproduktion und damit letztlich ebenfalls in einigen Regionen die Produktion in energieintensiven Betrieben bremst. Shanghai Electric Power verlieren 2,5 und Zhejiang Zheneng Electric Power 0,8 Prozent. Unter den Einzelwerten verlieren Country Garden in Hongkong über 5 Prozent, nachdem das Immobilienunternehmen einen deutlichen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr für das erste Halbjahr angekündigt hat. Das belastet tendenziell auch andere Branchentitel wie China Vanke (-1,5%) oder Longfor Group (-1,8%). In Tokio legen Takeda Pharmaceutical um knapp 1 Prozent zu. Hier stützt die Nachricht, dass der Takeda-Impfstoff gegen Denguefieber vor der Zulassung stehen soll.

US-NACHBÖRSE

Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen haben Cisco Systems auf Nasdaq.com um gut 4 Prozent nach oben bewegt. Gemischt fielen die Reaktionen bei den Aktienkursen jener Unternehmen aus, die wegen der Opioid-Krise in den USA mit einer Gesamtstrafe von 650 Millionen Dollar belegt wurden. Ein Bundesrichter wies die Supermarktkette Walmart und die Apothekenketten Walgreens und CVS an, das Geld an zwei schwer betroffene Landkreise zu zahlen, weil sie ein "Überangebot" an opioidhaltigen Schmerzmitteln geschaffen hätten. Walmart zeigten sich nachbörslich kaum verändert, Walgreens 2,5 und CVS 2,3 Prozent schwächer. Jeweils nach der Vorlage des Quartalsberichts büßten Bath & Body Works 2 Prozent ein und Synopsys 1,2 Prozent. Wolfspeed schossen dagegen um über 16 Prozent nach oben und Keysight Technologies gewannen 3,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.980,39 -0,5% -171,62 -6,5% S&P-500 4.274,03 -0,7% -31,17 -10,3% Nasdaq-Comp. 12.938,12 -1,3% -164,43 -17,3% Nasdaq-100 13.470,86 -1,2% -164,35 -17,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 769 Mio 794 Mio Gewinner 647 1.723 Verlierer 2.573 1.474 unverändert 133 171

Leichter - Im Blick standen durchwachsen ausgefallene Daten zum Einzelhandel und das Fed-Protokoll. Das Fed-Protokoll wurde in einer unmittelbaren Reaktion als leicht "taubenhaft" gelesen, wenngleich es zeigte, dass sich die Notenbanker weiter auf Straffungskurs sehen. Die Indizes zogen darauf zwischenzeitlich leicht an. Target verloren 2,6 Prozent. Das Einzelhandelsunternehmen musste im zweiten Quartal hohe Preisnachlässe gewähren, weshalb der Gewinn stärker als erwartet schrumpfte. Licht und Schatten enthielt der Zahlenausweis von Lowe's (+0,6%). Die Baumarktkette verdiente im Quartal mehr als erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,27 +2,9 3,24 253,6 5 Jahre 3,03 +8,3 2,95 177,3 7 Jahre 2,97 +7,5 2,89 152,9 10 Jahre 2,89 +7,5 2,81 137,6 30 Jahre 3,14 +5,1 3,09 124,1

Anleger stießen verstärkt Staatsanleihen ab, trotz der Verluste am Aktienmarkt. In der Folge zogen die Renditen deutlich an. Nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls gaben die Renditen einen Teil ihrer Gewinne ab, vor allem am kurzen Ende, das sensibler auf die Geldpolitik reagiert.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:01 % YTD EUR/USD 1,0162 -0,1% 1,0178 1,0165 -10,6% EUR/JPY 137,42 -0,0% 137,49 137,10 +5,0% EUR/GBP 0,8453 +0,1% 0,8445 0,8405 +0,6% GBP/USD 1,2022 -0,2% 1,2051 1,2093 -11,2% USD/JPY 135,29 +0,1% 135,11 134,88 +17,5% USD/KRW 1.320,30 +0,4% 1.314,72 1.313,85 +11,1% USD/CNY 6,7933 +0,2% 6,7810 6,7770 +6,9% USD/CNH 6,8093 +0,2% 6,7944 6,7882 +7,2% USD/HKD 7,8439 +0,0% 7,8431 7,8417 +0,6% AUD/USD 0,6922 -0,2% 0,6935 0,6975 -4,7% NZD/USD 0,6268 -0,2% 0,6278 0,6314 -8,2% Bitcoin BTC/USD 23.442,50 +0,4% 23.337,72 23.774,00 -49,3% YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar behauptete sich zum Euro. Der Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,24 88,11 +0,1% 0,13 +23,3% Brent/ICE 93,87 93,65 +0,2% 0,22 +26,0% YTD zu Vortagsschluss

Fester - Die offiziellen Daten der Energy Information Administration zu den Rohöllagebeständen stützen die Ölpriese, die um rund 1 Prozent zulegten. Die Zahlen zeigten einen massiven Rückgang. Bereits am Vorabend hatte der Branchenverband API gesunkene Bestände gemeldet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,58 1.761,70 +0,1% +0,88 -3,7% Silber (Spot) 19,67 19,88 -1,1% -0,21 -15,6% Platin (Spot) 920,18 928,03 -0,8% -7,85 -5,2% Kupfer-Future 3,57 3,58 -0,3% -0,01 -19,3% YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis gab um 0,6 Prozent nach. Steigende Anleiherenditen hätten für Druck auf das Edelmetall gesorgt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbanker waren bei ihrer Ratssitzung am 26. und 27. Juli der Auffassung, dass es notwendig ist, den Leitzins hoch genug anzusetzen, um die Wirtschaft zu verlangsamen und die Inflation zu bekämpfen, die nach wie vor weit über ihrem Ziel von 2 Prozent liegt. Dies sei auch unter dem Gesichtspunkt des Risikomanagements klug, weil es den Offenmarktausschuss (FOMC) besser in die Lage versetze, den Leitzins weiter anzuheben auf ein angemessen restriktives Niveau, falls die Inflation höher als erwartet ausfallen sollte.

CHINA

schickt Soldaten für gemeinsame Militärübungen nach Russland. Die Soldaten sollen im Zuge einer bilateralen Kooperationsvereinbarung mit Moskau am Manöver "Wostok" teilnehmen. "Das Ziel ist, die praktische und freundschaftliche Kooperation mit den Armeen teilnehmender Staaten zu vertiefen, das Niveau strategischer Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern zu vergrößern und die Fähigkeit zu stärken, auf verschiedene Sicherheitsbedrohungen zu reagieren", erklärte das Verteidigungsministerium. Demnach nehmen auch Indien, Belarus, die Mongolei und Tadschikistan an dem Manöver teil.

USA/TAIWAN

