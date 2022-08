Der Softwarehersteller ist im zweiten Quartal gewachsen. Der Umsatz stieg um fast 15 Prozent an. Doch die Profitabilität nahm deutlich ab.Schindellegi - Der Softwarehersteller Trifork ist im zweiten Quartal gewachsen. Der Umsatz stieg um fast 15 Prozent an. Doch die Profitabilität nahm deutlich ab. Der Umsatzanstieg auf 45,9 Millionen Euro sei von allen Divisionen getragen worden, heisst es in einer Mitteilung von Trifork vom Donnerstag. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA ging auf noch 6,4 Millionen zurück.

