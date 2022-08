(shareribs.com) Chicago 18.08.2022 - Mais und Sojabohnen verlieren im elektronischen Handel leicht. Die Marktteilnehmer erwarten Niederschläge in den US-Anbaugebieten. Die Ukraine erwartet weitere Getreidefrachter. In den nächsten Tagen dürften Regenfälle in Teilen der US-Anbaugebiete für Erleichterung sorgen. Die Pflanzen befinden sich nach wie vor in einer kritischen Entwicklungsphase, während es ...

