DJ EUREX/DAX-Future gibt leicht nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleineren Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Verlauf des Handels. Der September-Kontrakt verliert 22,0 Punkte auf 13.634,0 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.632,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.654,0 und das -tief bei 13.6130 Punkten. Eine erste Unterstützung wird am Mittwochstief von 13.600 ausgemacht. Auf Widerstände trifft der Future bei 13.709 Punkten und 13.729. Umgesetzt wurden bisher 970 Kontrakte.

August 18, 2022 02:50 ET (06:50 GMT)

