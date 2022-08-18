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WKN: A14XKX ISIN: AU000000MCT4 Ticker-Symbol: P8O 
Stuttgart
16.08.22
08:18 Uhr
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Branche
Gesundheitswesen
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AUSTRALIEN
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