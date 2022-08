München (ots) -Mit dem neuen tolino epos 3 (https://mytolino.de/produkte/tolino-epos-3/) bringt die tolino-Allianz einen leistungsstarken Nachfolger für ihre Highend-eReader-Reihe "epos". Mit seiner Kombination aus 1,8 GHz AllWinner B300 Quad-Core-Prozessor und 8-Zoll-Display bietet der tolino epos 3 ein Maximum an Lesekomfort für alle Altersklassen. Der neue Prozessor fand bereits beim tolino vision 6 Verwendung und ermöglicht ein schnelleres Blättern im eBook sowie eine spürbar schnellere Reaktion des Menüs.Auch beim Display setzt die tolino-Allianz auf die bereits beim tolino vision 6 durchgeführte Verbesserung des Displays. Mit dem neuem 8 Zoll E Ink Carta 1200 Display liefert der tolino epos 3 ein gestochen scharfes Bild in HD-Auflösung und bietet auch bei großer Schrift viel Platz für den Text. Zusätzlich verstärken die verbesserten Kontraste des Displays den Eindruck von echten Papierseiten und ermöglichen ein noch augenschonenderes Leseerlebnis.Der neueste eReader der tolino-Allianz ist ein wahres Größenwunder: So besitzt er nicht nur einen 8-Zoll-Display, sondern bietet mit 32 GB den bisher größten Speicherplatz aller tolino eReader. Damit hat die tolino-Allianz den Speicherplatz ihrer eReader vervierfacht. Durch dieses Upgrade passen nun bis zu 24.000 eBooks auf den tolino epos 3. Außerdem setzt der epos 3 ebenfalls auf den mit dem tolino vision 6 neu eingeführten USB-C-Anschluss.Neben diesen Optimierungen setzt der tolino epos 3 auf die bewährten Funktionalitäten seines Vorgängers wie smartLight, einen kapazitiven Touchscreen, automatische Display Rotation, IPX8 Wasserschutz und Blättertasten. Durch seine besonders große Lesefläche eignet sich der tolino epos 3 zudem optimal für den Vergrößerungsmodus für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen.Der tolino epos 3 ist ab dem 18. August 2022 bei allen tolino-Partnern (https://mytolino.de/tolino-shops/) erhältlich.Pressekontakt:Julia Boulanger, PR-Referentin tolinopresse@tolino.media+ 49 89 / 45 22 018 66 83Original-Content von: tolino media GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164774/5299656