Apples neue iPhone-Generationen werden traditionsgemäß Anfang September vorgestellt. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman könnte die iPhone-14-Serie am 7. September das Licht der Welt erblicken. Alle Jahre wieder findet Apples Highlight-Event, im Zuge dessen die neuen iPhone-Modelle enthüllt werden, im Laufe der ersten Septemberhälfte statt. Im letzten Jahr wurde es am 14. September veranstaltet. Glaubt man Gurmans Quellen, könnte die große iPhone-Sause in diesem Jahr etwa eine Woche früher und wegen Covid-19 abermals nur online ...

