The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.08.2022



ISIN Name

DE000HLB5E13 LB.HESS.THR.CARRARA08K/17

USP17625AC16 VENEZUELA 10/22 REGS

XS0819130302 BQUE F.C.MTL 12/22 MTN

NO0010907876 MERCELL HLDG 20/25 FLR

AU3CB0246478 OPTUS FINANCE 2022 MTN

XS0819759571 SVENSK.HDLSB. 12/22 MTN

CH1132966263 GLENC.CAP.F. 21/28 MTN

DE000A3MQC05 PFERDEWETTEN.DE AG NA JGE

