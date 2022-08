Hamburg (ots) -Sechs Jahre lang stritten Jenny Jürgens, 55, und ihre Geschwister mit Musik-Manager Freddy Burger über die Rechte an den Liedern von Udo Jürgens - nun kündigt Jenny Jürgens in der aktuellen GALA (Heft 34/2022) an: "Der Künstler Udo Jürgens wird wieder in vielerlei Hinsicht zum Klingen gebracht. Wir haben gerade den Vertrag mit Sony Music Deutschland unterzeichnet, das war ein ganz großer Schritt. Wir werden gemeinsam mit Sony entscheiden, wie Udos Musik wieder auf den Markt gebracht wird."Die Schauspielerin, die auf Mallorca lebt, sagt außerdem, wie dankbar sie für die finanzielle Sicherheit aus dem Erbe sei: "Mein größter Luxus ist, dass ich Nein sagen kann, nichts muss. Diese Unabhängigkeit hat mir mein Vater geschenkt. Jeden Morgen, wenn ich mit meinem Kaffee auf die Terrasse gehe, schicke ich einen Gedanken zu ihm. Das hätte ich mir als Schauspielerin nie leisten können." Udo Jürgens war 2014 im Alter von 80 Jahren gestorben.Der lange Erbschaftsstreit, der voriges Jahr entschieden wurde, habe sie und ihren Bruder Jonny, aber auch Halbschwester Sonja, näher zusammengebracht: "Wir waren schon vorher eng, aber jetzt hatten wir fast täglich Kontakt. Wenn das der Vater sehen würde, würde er mit Freude und Stolz auf uns schauen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr Deutschland GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5299666