Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in letzter Zeit veröffentlichten Konjunkturzahlen haben mehrheitlich enttäuscht und zu einem Anstieg der Risikoaversion beigetragen, so die Analysten der Helaba.Die Aktienmärkte würden nachgeben und auch andere Risikoparameter würden eine erhöhte Anspannung signalisieren. Konjunktursorgen würden sich zudem im rückläufigen Ölpreis und in der Inversion der US-Kurve ablesen lassen. Zudem sei mit dem Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien auf über 10% das Thema Inflation wieder in den Fokus gerückt. ...

