Berlin (ots/PRNewswire) -BLUETTI, ein weltweit führender Anbieter von sauberen Energiespeichern, wird auf der IFA 2022, die vom 2. bis 6. September 2022 in Berlin, Deutschland, stattfindet, seine neuesten Kraftwerke vorstellen, darunter EP600 - das Produkt des Jahres 2023.BLUETTI nutzt seine gesammelten F&E-Stärken, um eine Reihe von fortschrittlichen Energiespeicherprodukten wie AC200MAX, AC300+B300, EB70, EB55, AC50S und Solarmodule anzubieten. Insbesondere die folgenden 3 Neuerscheinungen unterstreichen die bahnbrechenden Innovationen von BLUETTI im Bereich der Solarenergielösungen.AC500+B300SEs ist zu 100 % modular aufgebaut. Seine Kapazität kann durch den Anschluss von 6 Erweiterungsakkus 18.432Wh erreichen. Es kann eine Leistung von 5.000 W bei reiner Sinuswelle liefern und wird am 1. September auf den EU-Markt kommen. Begrüßen Sie die Teilnehmer, um ihnen somit seine Kraft aus erster Hand erfahrbar zu machen.EB3ADieses kompakte Kraftwerk hat ein geringes Gewicht (10,14 lbs) und eine große Kapazität (268Wh). Es verfügt über eine 330-W-Schnellladefunktion, die eine 80%ige Aufladung in 40 Minuten ermöglicht. Außerdem verfügt es über 9 Anschlüsse, um alle Ihre Grundbedürfnisse bei Picknicks oder kurzen Reisen zu befriedigen.EP600BLUETTI wird auch sein neuestes Kraftwerk mit einer bahnbrechenden Technologie vorstellen - EP600, das die meisten Haushaltsgeräte mit Leichtigkeit betreiben kann und voraussichtlich 2023 auf den Markt kommen wird. Dies wird ein Meilenstein für die Branche sein.Schauen Sie vorbei und entdecken Sie weitere Energiespeicherlösungen!Termine: 2. September bis 6. September 2022Zeit: MESZ 10:00 Uhr bis 18:00 UhrStandort: Halle 3.2, Stand 211, Messe Berlin, Berlin, DeutschlandÜber BLUETTIMit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung versucht BLUETTI, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig eine außergewöhnliche umweltfreundliche Erfahrung für jedermann und die Welt zu bieten. BLUETTI ist in über 70 Ländern präsent und wird von Millionen von Kunden weltweit geschätzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://www.bluettipower.eu//jacinda@bluetti.comKontakt:Jacindajacinda@bluetti.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1879009/BlUETTI_IFA.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1712384/a.jpgOriginal-Content von: Bluetti Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157496/5299707