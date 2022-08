Die BOQ Group schließt die nächste Phase ihrer mehrjährigen Transformation ab, die es ihr ermöglichen wird, herausragende digitale Erlebnisse zu schaffen und Kunden beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen

Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass die Bank of Queensland (BOQ) für ihre Kunden, die unter den Marken BOQ und Virgin Money betreut werden, Retail-Banking-Dienstleistungen in der Temenos Banking Cloud anbietet. Die Arbeiten für die Migration der Marke ME der BOQ auf die Temenos Banking Cloud haben begonnen. Die Nutzung der cloudbasierten Plattform von Temenos ermöglicht es der BOQ, überlegene Kundenlösungen mit personalisierten Angeboten zu einem Bruchteil der Kosten ihrer Altsysteme anzubieten und so einen Wettbewerbsvorteil und ein niedriges Aufwand-Ertrag-Verhältnis aufzubauen. Seit der Inbetriebnahme hat die BOQ bereits über vier Millionen Transaktionen über die neue Plattform abgewickelt.

Das Modernisierungsprojekt mit Temenos vereinfacht die Technologielandschaft der BOQ durch die Konsolidierung von 40 Systemen auf einer einzigen Plattform für das Privat- und Geschäftskundengeschäft. Im Rahmen des Projekts wird die BOQ Group alle ihre Bankgeschäfte über drei Bankmarken hinweg migrieren die führende Regionalbank BOQ sowie die Herausfordererbanken Virgin Money und ME Bank. Die BOQ Group führt die Temenos Banking Cloud schrittweise in allen Geschäftsbereichen des Privatkundengeschäfts ein, Business Banking und Kreditgeschäft werden folgen.

Temenos bietet die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking, die es Banken und Finanzinstituten ermöglicht, umfassende Banking-Funktionen einfach zusammenzustellen, zu testen und zu erweitern. Die Temenos Banking Cloud bietet die beispiellose Breite der Front-to-Back-Bankdienstleistungen von Temenos. Die Kombination aus Agilität, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit wird der BOQ Group helfen, einzigartige digitale Angebote zu schaffen, schneller zu innovieren und die sich ändernden Kundenerwartungen zu erfüllen.

Rod Finch, Chief Product und Transformation Officer, Bank of Queensland, kommentierte: "Wir modernisieren unsere Technologie von hinten nach vorne, um uns die Flexibilität und Agilität einer Neobank zu verschaffen, während wir die Skalierbarkeit und die langfristigen Investitionen eines etablierten Instituts mit 148 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft nutzen. Dies wird unseren Kunden attraktive Vorteile, schnelle Transaktionen und hochmoderne Funktionen bieten. Indem wir die Temenos-Plattform und die Vorteile der Cloud nutzen, gewinnen wir neue Kunden und treiben das Wachstum voran, was letztlich unseren Wettbewerbsvorteil verbessert."

Erich Gerber, Präsident und Global Head of Field Operations, Temenos, sagte: "Der australische Bankenmarkt befindet sich in einem beispiellosen Wandel, da die Aufsichtsbehörden versuchen, Innovation und Wettbewerb voranzutreiben, und die Banken sich bemühen, persönliche Beziehungen im digitalen Zeitalter zu etablieren. Mit der Temenos Banking Cloud ermöglichen wir den Banken die Kontrolle über ihre Geschäftsmodelle und Innovationszyklen und geben ihnen die Agilität und Geschwindigkeit, um großartige Produkte und profitable Geschäfte zu entwickeln. Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit der Bank of Queensland erreicht zu haben, und freuen uns darauf, auf diesen Erfolgen weiter aufzubauen."

