München (ots) -Moderne Bewegtbildwerbung ist crossmedial. Doch wie plane, steuere und reporte ich solche komplexen Kampagnen? Diese Aufgabe macht EL CARTEL ab sofort besonders einfach:Das neue Angebot "CrossContact" erlaubt es Werbungtreibenden ihre Zielgruppen mit nur einem Werbespot medienübergreifend anzusprechen. EL CARTEL erstellt aus seinem Bewegtbildportfolio den idealen Mediaplan und steuert den Spot kontaktklassenoptimiert und maximal effizient aus. Dabei garantiert der Vermarkter seinen Kunden die vereinbarte Bruttoreichweite über den vereinbarten Zeitraum - zum Festpreis und ohne Streuverluste.Zur Verfügung stehen das gesamte lineare Programm von RTLZWEI inklusive Addressable TV, das Streaming-Angebot RTL+, die Website RTLZWEI.de, die RTLZWEI-Mobile-Apps, die YouTube-Inhalte von RTLZWEI und Sport1 sowie die Screens in bundesweit allen Studios der RSG Group mit den Fitnessketten McFit und John Reed.Stephan Karrer, Geschäftsführer EL CARTEL: "Crossmedia-Kampagnen sind Standard bei moderner Marketingkommunikation. Vor allem für Werbungtreibende ohne Agenturunterstützung ist es eine Herausforderung, solche Kampagnen zu planen und auszusteuern. Mit 'CrossContact' machen wir es unseren Kunden so leicht wie möglich, ihre Zielgruppen mit Bewegtbild zu erreichen - mit starken Umfeldern, hoher Kontaktqualität, günstigen Preisen und bestem Support."Mithilfe von "CrossContact" erweitert EL CARTEL seine Services insbesondere für TV-Neukunden, Mittelständler und regionale Unternehmen, die wenig Erfahrung mit Bewegtbildwerbung haben oder deren Ressourcen für eine komplexe Planung begrenzt sind. Mehr Informationen hierzu gibt es auf der Website Riesending.tv (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riesending.tv%2F&data=05%7C01%7CSusanne.Raidt%40RTL2.de%7Cfb5be2dc99994059f0f908da80f40151%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C637964083735425449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H7%2Bt4wV1erH10qeRpvUHbZtVNkkZyViqpsU%2FQB3SqnE%3D&reserved=0).Über EL CARTELEL CARTEL ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zum Portfolio gehören außerdem sämtliche Werbeflächen und Branding-Möglichkeiten in den Studios von McFIT, Europas Nr. 1 im Fitnessmarkt, sowie die eigene Influencer- und Künstler-Agentur La Familia Artists. EL CARTEL bietet der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.Pressekontakt:RTLZWEI Corporate Communications089 - 641850kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatewww.elcartelmedia.deOriginal-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54719/5299839