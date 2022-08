Autohersteller aus China planen den deutschen Automarkt zu stürmen

Werbung



Das Ziel der chinesischen Autobauer ist das Premiumsegment der deutschen Autobauer, doch so leicht wie es scheint, wird es voraussichtlich nicht werden. Außerdem: Nutzen Sie die Relative Stärke und das Momentum mit unserem Trendkompass!



Die deutschen Autobauer genießen nach wie vor und das trotz des Markteintritts von Tesla im Bereich der E-Mobilität ein starkes Ansehen und beherrschen weiterhin einen Großteil des deutschen Marktes. Nun kommt jedoch ein frischer Wind von der chinesischen Seite: BYD, Nio und Great Wall Motors planen konkurrenzfähige E-Autos ab 2023 auf dem deutschen Markt zu platzieren. Genauere Details wird es seitens BYD in Bezug auf die Europa-Strategie jedoch erst ab kommendem Montag geben. Das klare Ziel der chinesischen Autohersteller ist das Premiumsegment. Es gibt jedoch Meinungen, die den Wind der Angriffsstrategie aus den Segeln nehmen. Aufgrund des starken Marktanteils und des Ansehens der Premiumwagen von beispielsweise Mercedes, Audi und BMW wird der Angriff auf dem deutschen Automarkt weniger Früchte tragen. Dennoch gibt es erste Prognosen, dass in ca. drei Jahren ein erster chinesischer Autohersteller sein eigenes Werk in Europa, wenn nicht sogar in Deutschland aufstellen könnte.





