Der Sanitärtechnikkonzern ist im ersten Semester 2022 solide gewachsen, unter anderem dank der höheren Verkaufspreise.Jona - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit kämpft wie viele Unternehmen an allen Fronten mit der Inflation. Wegen der verzögerten Wirkung von Preiserhöhungen ging im ersten Semester die Profitabilität zurück, auf hohem Niveau allerdings. Bis Ende Jahr will Geberit den Rückstand aber aufgeholt haben. «Wir können die höheren Preise an die Kunden weitergeben, aber nur mit Verzögerung»...

Den vollständigen Artikel lesen ...