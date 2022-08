Die Schweizer Tourismusbranche versprüht vorsichtigen Optimismus. Allerdings bleibt die Branche für den Herbst zurückhaltend gestimmt.Zürich - Die Schweizer Tourismusbranche versprüht vorsichtigen Optimismus. Während das Zwischenfazit für die Sommersaison positiv ausfällt, bleibt die Branche für den Herbst zurückhaltend gestimmt. Eine Umfrage des Branchenverbands Schweiz Tourismus (ST) von Anfang August zeige, dass immer noch ein grosses Interesse an Ferien in der Schweiz bestehe, erklärte ST-Direktor Martin Nydegger an einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...