München (ots) -FDP-Chef Christian Lindner bekommt viel Gegenwind: Seine Äußerung über die "Gratismentalität" beim 9-Euro-Ticket bestätigt für Kritiker den Ruf der FDP als "Partei der Besserverdienenden". Mit seinen Inflationsausgleichsplänen eckt Finanzminister Lindner bei den Koalitionspartnern SPD und Grüne an. Auch Sozialverbände finden, dass die Ärmsten zu wenig und Topverdiener zu stark profitieren. Doch vom Kanzler erhält Lindner Beistand für seine Steuerpläne und auch sonst recht häufig. Die kleinste Ampelpartei ist für den Erhalt der Koalition unverzichtbar und gibt oft den Ton an, etwa beim Thema Verbrennungsmotor oder der Übergewinnsteuer.In Umfragen aber zahlt sich das Regieren für die FDP bislang nicht aus. Wie will Christian Lindner seine Partei aus dem Stimmungstief holen? Was bedeutet die Zeitenwende für den Kurs der FDP? Wie will der Finanzminister den Spagat zwischen Schuldenbremse und Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen schaffen?Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner am Sonntag, 21. August, auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Das ARD-Sommerinterview ist ab 15:00 Uhr auf tagesschau24 und um 18:00 Uhr im "Bericht aus Berlin" im Ersten zu sehen.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Frank JahnIm Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 12:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Christian Lindner im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen der "Tagesschau" bei Facebook und YouTube und des "Bericht aus Berlin" bei Facebook sowie im Anschluss an das ARD-Sommerinterview ab 15:30 bei tagesschau24.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:28. August 2022: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)4. September 2022: Friedrich Merz (CDU)11. September 2022: Lars Klingbeil (SPD)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030/2288-1100Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5300063