SHOP APOTHEKE Zur Rose Growth Aktien - "out" oder schon Einstiege? Vergleich der beiden "Online-Apotheken" nach den Halbjahreszahlen. Beide "in der Pandemie" gehypt, den Schwerpunktmarkt Deutschland adressierend mit europaweiten Ambitionen. Beide Aktien lange "unter Druck", Wobei SHOP APOTHEKE seit den überzeugenden vorläufigen Zahlen für das Q2 die Anleger förmlich in Begeisterung gebracht hat . Aber eine Kursbegeisterung, die sich als Strohfeuer erwies. Und mittlerweile liegt man zwar relativ besser als die Zur Rose Aktie, aber trotzdem auch "weit entfernt" von dne alten Kursen. Aktuell handeln ...

